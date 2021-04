"Têm sido dias muito dolorosos": Costa marca presença no velório de Jorge Coelho na Basílica da Estrela em Lisboa

O primeiro-ministro, António Costa, marcou presença no velório de Jorge Coelho, que decorreu na Basílica da Estrela, em Lisboa, durante a noite desta sexta-feira."Têm sido dias muito dolorosos mas ao mesmo tempo é bonito ver como Jorge Coelho desenvolveu tanto reconhecimento a todos os níveis.", disse o primeiro-ministro, reforçando que "por onde ele [Jorge Coelho] passava, tinha uma capacidade de gerar empatia, amizade".Questionado sobre o julgamento do socialista e antigo primeiro-ministro, José Sócrates, António Costa afirmou não se tratar do momento adequado para falar mas que "disse tudo em outubro de 2014".