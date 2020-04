O primeiro-ministro, António Costa, explicou esta quinta-feira como serão as novas regras impostas pelo Estado de Calamidade que entrará em vigor às 00h00 de dia 3 de maio.Costa assumiu, em entrevista à RTP, que o uso das máscaras vai passar a fazer parte do nosso quotidiano e que embora esteja convencido de que não será necessário usar esta medida preventiva na rua, o mesmo não se aplica aos espaços fechados."Tenho uma máscara no bolso que uso quando entro num espaço fechado", revelou o primeiro-ministro. Quanto a possíveis coimas para quem não usar máscara, Costa confirma que serão apenas aplicáveis nos transportes públicos uma vez que nesses locais é muito difícil garantir o distanciamento social.O primeiro-ministro garantiu ainda que "vamos ter de conviver com o vírus" porque o problema não vai passar no próximo ano, ou ano e meio.A mensagem continua a ser "fique em casa" e a mudança de Estado de Emergência para Estado de Calamidade não significa que podemos abrandar as medidas e os cuidados"Não vamos regressar à normalidade enquanto não houver uma vacina ou tratamento", garantiu Costa acrescentando: "Só há uma forma de travar a pandemia, andar o mínimo possível e mantermo-nos afastados uns dos outros".