Os trabalhadores da Administração Pública ameaçam sair à rua com protestos e greves, caso o novo Governo de António Costa não proceda a novos aumentos salariais, acima dos 0,9% inscritos no Orçamento do Estado (OE), de modo a compensar a subida da inflação que se deverá fixar este ano nos 4%. Estima-se que o poder de compra da Função Pública caia entre 4,5% e 12,9% face a 2010.









