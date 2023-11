Travão ao IUC custa 84 milhões

À boleia da crise política, o Partido Socialista matou a medida que era, talvez, a mais controversa do Orçamento. O PS apresentou a revogação do aumento do IUC e por isso o imposto não vai subir. Ficam em falta 84 milhões de euros, valor inscrito nas contas para o próximo ano.



"Esta medida, neste contexto, não fazia sentido", disse esta quarta-feira o deputado socialista Eurico Brilhante Dias, que deu a cara pelo fim da medida, depois de o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter deixado na mão do grupo parlamentar o assunto.









