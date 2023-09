O Tribunal de Contas (TC) chumbou o contrato que a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) celebrou com a Glintt-Global Technologies, num valor superior a dois milhões de euros.



No centro da decisão do TC está o critério mínimo, estabelecido no caderno de encargos do concurso público internacional, de que o gestor de projeto tem de ter trabalhado, pelo menos, dois anos em gabinetes do Governo.









