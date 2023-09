Tribunal de Contas insta novo Governo da Madeira a cumprir regras de contratação pública

O Tribunal de Contas alertou esta terça-feira o futuro Governo madeirense para a necessidade de cumprir as regras do regime de contratação pública, destacando que foram detetadas na Região Autónoma diversas falhas, nomeadamente durante o regime excecional criado na pandemia.

O alerta consta de um relatório divulgado esta terça-feira, que, segundo o Tribunal de contas (TdC), pretende ser um "contributo para a melhoria da gestão pública e da sustentabilidade das finanças públicas da Região Autónoma da Madeira" (RAM) no início de uma nova legislatura, após as eleições regionais que no domingo deram a vitória à coligação PPD/PSD-CDS/PP, embora a um deputado da maioria absoluta.

No relatório, o TdC realçou que, através das auditorias realizadas e da fiscalização prévia aos contratos adjudicados na RAM, "foram identificadas falhas que importa corrigir", tendo a Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas (SRMTC) recusado a concessão de visto prévio a diversos contratos adjudicados no quadriénio de 2019 a 2023, "com base em ilegalidades ao regime da contratação pública".

Destacou também que o regime extraordinário da contratação pública estabelecido no âmbito do combate à covid-19 "acarretou riscos para a gestão dos dinheiros públicos através do recurso sistemático a procedimentos menos concorrenciais e de falhas na fundamentação para o recurso ao procedimento menos concorrencial e escolha dos respetivos fornecedores".

Segundo o TdC, a contratação ao abrigo daquele regime excecional "evidenciou falhas passíveis de colocar em risco" a "sã e leal concorrência para a prossecução dos interesses públicos", a igualdade de tratamento de todos os operadores económicos e a transparência e a imparcialidade para a prossecução dos interesses públicos.

"Verificaram-se ainda situações de pagamento de valores em adiantamento, aumentando o risco de fornecimentos deficientes ou de serem realizados pagamentos sem contrapartida adequada", afirmou, enumerando que foram detetadas falhas "nos controlos básicos" para impedir eventuais desvios de bens, a adequada e atempada avaliação de necessidades, a monitorização dos fornecimentos e confirmação atempada da entrega dos bens e a verificação cruzada dos documentos de despesa.

No documento, o TdC volta a recomendar "o cumprimento por parte das entidades adjudicantes das regras da contratação pública, aplicando a disciplina do CCP (Código de Contratação Pública), especificamente quanto à formulação de exigências no caderno de encargos, devendo optar por concursos limitados por prévia qualificação quando, perante as necessidades a satisfazer, se considere necessário impor requisitos mínimos de aferição da capacidade técnica dos agentes económicos atuantes no mercado".

Entre outras recomendações, o TdC apela para que sejam realizadas todas as publicitações obrigatórias e o correto preenchimento no portal dos contratos públicos, além da obrigatoriedade de verificação de inexistência de conflitos de interesses, a promoção de um amplo acesso aos operadores económicos, o cumprimento de critérios fixados no CCP para a adjudicação a entidades e o cumprimento dos limites do prazo de vigência dos contratos, tendo em vista acautelar as regras legais e a salvaguardar o interesse público.

O TdC insta também o futuro governo madeirense a promover uma "adequada gestão dos contratos celebrados" e a garantir "uma efetiva fiscalização da sua execução, nomeadamente das obras adjudicadas em conformidade com os correspondentes projetos".

Alerta ainda que o lançamento de obras públicas deve ser articulado com "efetiva disponibilidade de tesouraria, de molde a serem observados os prazos e os planos de pagamentos contratualizados" e que as aquisições de equipamento informático devem ter autorização prévia do membro do Governo Regional responsável pela área das Finanças, "quando esteja em causa a assunção de encargos plurianuais, e ao parecer técnico prévio" do organismo competente.