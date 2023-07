Fim das exceções na contratação pública

O regime excecional de contratação pública, criado no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, chegou esta semana ao fim. O Governo publicou um diploma cessando “a vigência de leis publicadas no âmbito da pandemia da doença Covid-19”.



Para dar resposta à necessidade de adquirir rapidamente bens e serviços para fazer frente à pandemia, o Governo relaxou muitas das exigências da contratação pública, permitindo, nomeadamente, contratos por ajuste direto por motivos de urgência, a dispensa das regras do Código dos Contratos Públicos e um regime excecional de autorização de despesas.









Ver comentários