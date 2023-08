Tribunal validou todas as 13 candidaturas apresentadas às eleições na Madeira

O Tribunal Judicial da Comarca da Madeira admitiu esta terça-feira todas as 13 candidaturas apresentadas às Eleições Regionais de 24 de setembro, indeferindo o requerimento que contestava a legitimidade do Chega, disse fonte judicial.

"A juíza de turno despachou o processo eleitoral, considerando sanadas todas as irregularidades detetadas, e admitiu as 13 listas apresentadas às eleições regionais", informou o presidente da comarca à agência Lusa.

Segundo Filipe Câmara, "o requerimento apresentado contra a candidatura do Chega foi liminarmente indeferida, por falta de legitimidade do requerente, inexistência de qualquer comunicação por parte do Tribunal Constitucional sobre este partido e ausência de qualquer irregularidade processual", adiantou.