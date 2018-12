O deputado independente eleito pelas listas do PS atingiu um ponto de ruptura em relação à bancada parlamentar socialista.

19:35

A difícil relação entre Paulo Trigo Pereira e o restante grupo parlamentar do PS terá chegado ao fim, segundo apurou o Negócios junto de fontes conhecedoras do processo. O deputado independente eleito, em 2015 pelas listas do PS, deverá anunciar à meia-noite desta sexta-feira a saída da bancada socialista, contudo mantendo-se como parlamentar.



Contactado pelo Negócios, o também professor do ISEG não confirma nem desmente o rompimento com o PS, tendo apenas adiantado que ao final do dia desta sexta-feira irá enviar um comunicado às redacções.