"Um apoio igualzinho aquele que se dá às outras empresas": Rio sobre ajuda especial à comunicação social

O presidente do PSD, Rui Rio, apresentou-se contra o apoio de 15 milhões de euros que o Estado atribuiu aos meios de comunicação social para os ajudar a enfrentar a crise provocada pela pandemia de covid-19. Numa mensagem partilhada na rede social Twitter, o líder do PSD voltou a demonstrar o seu desagrado, principalmente no financiamento de programas da manhã e do Big Brother.

15 milhões de euros de impostos para ajudar a pagar os programas da manhã e o Big Brother que voltou em força. Tanto me têm atacado por eu não compreender esta urgência democrática", escreveu o líder social-democrata, que esteve no programa das manhã da SIC, apresentando por Cristina Ferreira, em dezembro do ano passado. Outros líderes políticos passaram pelo mesmo programa: António Costa, Jerónimo de Sousa, Catarina Martins e Assunção Cristas são alguns exemplos.

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta segunda-feira que não teria autorizado as manifestações contra o racismo durante a pandemia de covid-19 e defendeu que "não há racismo na sociedade portuguesa".

O líder do PSD, Rui Rio, disse esta terça-feira que não era contra um apoio especial às empresas de comunicação, mas sim "a favor de um apoio igualzinho aquele que se dá às outras empresas".Numa entrevista ao programa Você na TV, na TVI, o líder dos sociais-democratas foi confrontado sobre a questão do financiamento aos órgãos de comunicação, nomeadamente sobre a publicação de um tweet na sua conta sobre o financiamento de programas da manhã e do Big Brother, no caso da TVI.Rui Rio justificou o tweet dizendo que, "para além da informação dita de primeira necessidade", canais têm outras atividades que não têm o mesmo peso que a informação, como é o caso dos programas da manhã, local no qual, inclusive, ocorreu a entrevista.Rui Rio admitiu que tem uma relação de convivência de vários anos com o atual primeiro-ministro, António Costa e que, apesar de adversários, não são inimigos."Ele está numa posição, eu sou o adversário direto. Não tenho que ser mal educado, não tenho que criticar tudo, mas somos adversários, não somos inimigos", relembrou, afirmando que não quer ser "primeiro-ministro a qualquer preço e de qualquer maneira, isso nunca foi a minha maneira de ser".Quando questionado sobre uma possível candidatura da eurodeputada Ana Gomes à Presidência da República, Rio levanta um pouco o véu e admite que "vai haver" mais uma candidatura do partido à presidência e aponta a possibilidade como a solução "de um problema ao Bloco de Esquerda".

Durante a entrevista desta terça-feira, o líder foi novamente confrontado com a questão do racismo. "Sou sincero: eu não sinto [racismo em Portugal]". Podem dizer "és ingénuo, à tua volta não vês", respondeu.