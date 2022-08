O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à morte do apresentador e humorista Jô Soares "que hoje saiu de cena" e apresenta as condolências à família e amigos.



"Um grande obrigado a Jô Soares, que hoje saiu de cena, mas não dos nossos corações, nem das nossas memórias", lê-se na nota no site da presidência.





O Presidente recordou ainda "os seussketchesfamosos" e algumas expressões que entraram mesmo "na linguagem corrente". "Fez-nos rir e pensar durante anos", referiu Marcelo, em comunicado.