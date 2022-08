Vários candidatos apoiados por Donald Trump vencem primárias republicanas dos EUA

Vários candidatos apoiados pelo ex-Presidente norte-americano Donald Trump venceram as primárias republicanas esta terça-feira, avançando como candidatos do partido para as intercalares de novembro em estados como Kansas, Michigan ou Arizona.

Do lado democrata, vários progressistas tiveram sucesso nas urnas e conseguiram as nomeações para irem a votos em novembro.

A noite eleitoral foi uma das mais importantes do ano antes das eleições intercalares e mostrou que o apoio de Trump ainda é um selo importante para os republicanos que querem ser nomeados pelo partido, em posições que vão desde o Senado à Câmara dos Representantes e governos estaduais.