André Ventura está arrependido de não ter participado na receção ao Papa no Centro Cultural de Belém (CCB), no primeiro dia da presença de Francisco em Lisboa para presidir à JMJ, e pede perdão pela ausência.



"Confesso que podia ter estado no CCB com Sua Santidade e não desejei esse encontro. Peço a Deus que me perdoe por isso e tenho tido todas as dificuldades com a minha própria consciência.









