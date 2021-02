Vereador da Câmara de Lisboa demite-se após polémica com vacinas Covid

O vereador da Câmara de Lisboa Carlos Manuel Castro apresentou esta terça-feira o seu pedido de renúncia ao cargo, pedido esse já aceite pelo presidente da Câra, Fernando Medina.Carlos Castro foi indevidamente vacinado contra a covid-19 com sobras de vacinas dos lares da cidade, segundo avançou a revista SÁBADO e terá sido esse o motivo da demissão.Segundo a mesma revista, o vereador tomou a vacina dentro do seu gabinete, juntamente com Filipa Penedos, diretora municipal de Higiene Urbana, os comandantes da Polícia Municipal e dos Sapadores de Bombeiros.