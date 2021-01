VermelhoemBelém: A hashtag que está a mobilizar políticos e internautas

Homens e mulheres pintam os lábios com batom vermelho para combater o machismo e o ódio. A medida acontece após o candidato às presidenciais, André Ventura, ter criticado a também candidata a PR, Marisa Matias, pela cor do batom que utilizava.



"Não quero dizer nada que me arrependa amanhã mas não está muito bem em termos de imagem, de performance. Assim com os lábios muito vermelhos como se fosse uma coisa de brincar.", disse Ventura em Portalegre, levando à criação de um movimento no Twitter: #VermelhoemBelém.



Desafiada a juntar-se a Marisa Matias, esta sexta-feira a também candidata presidencial Ana Gomes e a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, aderiram à causa em forma de protesto, assim como Joana Mortágua, do BE, e Miguel Costa Matos, líder da JS, entre outras figuras políticas.