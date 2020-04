"Estou farto e cansado": André Ventura revela por que se demitiu da liderança do Chega

De acordo com a fonte, está marcada "para setembro" uma convenção nacional eletiva, na sequência da decisão do atual líder e deputado único.

André Ventura decidiu deixar a liderança do partido e marcou uma convenção nacional para setembro, onde será escolhido o novo líder, disse à Lusa fonte oficial desta força política.De acordo com a fonte, está marcada "para setembro" uma convenção nacional eletiva, na sequência da decisão do atual líder e deputado único.

André Ventura, atual presidente do partido Chega, publicou este sábado um vídeo nas redes sociais, onde explica o porquê de querer apresentar a sua demissão da liderança."Estou farto, cansado, dos que boicotam o trabalho da Direção Nacional e dos que se empenham em atacar o partido", afirma André Ventura revelando que este sábado está a ser "um dia particularmente difícil" para o Chega.Foi neste vídeo que o atual presidente do partido explicou os principais motivos para este decisão. O político fê-lo para que "os militantes saibam primeiro" as suas razões.Recorde que