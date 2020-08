"Porque é que eu tenho de comer pão?": Marcelo respondeu "Diga aos portugueses para votarem noutro Governo"

Depois de ter inaugurado a Feira do Livro em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa rumou ao Porto para visitar o mesmo evento de literatura. Na Invicta, o Presidente da República viu-se obrigado a quebrar o protocolo para responder a uma mulher que o interpelou.

"Porque é que o senhor Presidente não nos ajuda. Nos temos que pagar tudo e ninguém nos ajuda. Porque é que ajudam a TAP, os hotéis, e nós que somos microempresários, não nos ajudam. Porquê, senhor Presidente? Porque é que eu tenho que comer pão?", Questionou a cidadã.

Marcelo Rebelo de Sousa ainda hesitou mas deu resposta: "Eu dou-lhe a resposta, porque os portugueses votaram neste Governo. Diga aos portugueses para votarem noutro Governo".

A mulher continuou a questionar o Presidente da República, dizendo que Marcelo "é boa pessoa", e abordou o tema do salário mínimo. "O salário mínimo continua nos 530 euros. Agora com a pandemia é 300 euros. Quer viver com 300 euros por mês?", Continuou a popular, que ainda recordou o tema da geringonça e não deu espaço para responder. Perante a última pergunta, "Quer trocar comigo", Marcelo não respondeu e continuou a visita à Feira do Livro.