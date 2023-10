André Ventura acusado de fazer montagem em publicação a criticar o Governo

André Ventura fez um vídeo mentiroso e aldrabão. Mas o que salta à vista é a falta de coragem!

Para não enfrentar os deputados do PS, foi colocar o cartaz à porta do PSD, onde tem um ombro amigo.

Depois fez uma montagem no vídeo para enganar os distraídos!#aldrabice#cobardia pic.twitter.com/8uXWVXPFAR — Pedro Filipe Soares (@PedroFgSoares) October 26, 2023

O Partido Chega publicou, esta quinta-feira, nas redes sociais um vídeo a criticar o Governo por ter decidido aumentar o Imposto único de Circulação (IUC)."Fizemos uma maldade ao Partido Socialista no Parlamento. Mas eles merecem. Isto e muito mais", lê-se na descrição.André Ventura está a ser acusado de ter feito uma montagem no vídeo. Aparentemente, o presidente do Chega desloca-se, no Parlamento, à porta do Partido Socialista para colar um cartaz, contudo a porta em questão será da sala do PSD e não dos socialistas.À publicação do vídeo rapidamente surgiram comentários. Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda, foi o primeiro a reagir.Na rede social X, antigo Twitter, o deputado acusou André Ventura de fazer "uma montagem no vídeo para enganar os distraídos". Afirmou, também, que o vídeo é "mentiroso e aldrabão" e que Ventura não tem coragem para "enfrentar os deputados do PS".