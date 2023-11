O Ministério Publico terá encontrado no espaço de trabalho de Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa, cerca de 78 mil euros em dinheiro vivo. Para quem ganha o salário mínimo nacional, já com o valor de 820 euros que terá no próximo ano, só conseguiria juntar o montante encontrado pelas autoridades em 95 meses.









Ver comentários