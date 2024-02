Voto útil no PS e "trabalho feito" na habitação geram discórdia entre Pedro Nuno Santos e Rui Tavares

O líder do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos e o líder do Livre, Rui Tavares, estiveram frente a frente num debate televisivo para as eleições legislativas a 10 de março, transmitido pela RTP.Ao longo do debate, por várias vezes, o líder socialista defendeu o "voto útil" no Partido Socialista, como "única maneira" de garantir a aprovação de "boas medidas" do Livre. "O risco da direita ganhar é real", disse Pedro Nuno Santos.Rui Tavares discordou das declarações do socialista, que comparou ao pedido de António Costa antes das últimas eleições. "Já vi esse discurso", retorquiu o líder do Livre, que considerou que a única opção óbvia para que as medidas do seu partido sejam aprovadas é se os portugueses votaram no Livre.Pedro Nuno Santos aproveitou grande parte do tempo do debate para elencar as medidas já postas em prática pelo Partido Socialista na habitação, sem apresentar alternativas para o futuro.Rui Tavares acusou o Governo socialista, incluindo o oponente da noite, de falhar na área. Como solução, o líder do Livre sugere o aproveitamento de edifícios devolutos do Estado, o que provoca uma reação a Pedro Nuno Santos, que acusa Rui Tavares de não apresentar medidas novas.Pedro Nuno Santos deixou a garantia que os professores, caso o PS vença, não terão de esperar mais do que uma legislatura pela reposição integral do tempo de serviço.O líder socialista garantiu que pretende aumentar o salário dos professores, mas não clarificou o valor. "Não devemos estar a dizer quanto."Rui Tavares recordou que os professores estão desde 2015 à espera que o tempo seja reposto. "São precisas negociações", esclareceu."Não concordo que Portugal seja um dos países da OCDE que menos investe na educação", declarou Rui Tavares. O líder do Livre defendeu também um aumento na oferta da escola pública."Temos de continuar a investir na escola pública. Não podemos sistematicamente dizer que tudo correu mal", respondeu Pedro Nuno Santos.Pedro Nuno Santos explicou que, para desenvolver mais o SNS, é preciso reorganizar os centros de saúde e dar mais autonomia aos hospitais, além de valorizar os profissionais."Naquilo que o público não conseguir fazer, não temos dogma nenhum com o privado", acrescentou Pedro Nuno Santos, que acusou a direita de querer reduzir o investimento no SNS.Na saúde, Rui Tavares defendeu novas medidas do Livre para cativar o voto no partido, nomeadamente, a redução do investimento nos privados.Rui Tavares abordou a questão política dos Açores e avisou que "uma maioria de esquerda é a única maneira" de garantir a estabilidade, tanto nos arquipélagos como no continente.O líder do Livre defendeu que uma "moção de rejeição" seria uma hipótese, nas legislativas, exceto caso fosse apresentada pelo Chega."Temos de colocar a questão também à AD", disse Pedro Nuno Santos, questionado sobre se o PS aprovaria um governo minoritátio."O PS quando ganha ou consegue maioria governa, quando não consegue governa a oposição. É praticamente impossível que o PS aprove um governo de direita", esclareceu.O líder socialista justificou que, em Portugal, um Governo minoritário não seria realista.