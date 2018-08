Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo na Madeira entrou em fase de rescaldo

Vento dificultou o combate às chamas que começou em área florestal na zona do Vale Paraíso.

Por Lusa | 11:07

O incêndio que deflagrou a noite passada, na freguesia da Camacha, no concelho de Santa Cruz, está circunscrito estando os bombeiros a efetuar ações de rescaldo e vigilância ativa, informou o Serviço de Proteção Civil da Madeira.



De acordo com os dados divulgados pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), às 10h30 estavam no terreno 48 operacionais e 15 viaturas de sete corporações da região.



No combate ao fogo, que surgiu na noite de quinta-feira, estiveram envolvidos operacionais dos bombeiros de Santa Cruz, Machico, Voluntários Madeirenses, Sapadores do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Santana.



Ao início da manhã desta sexta-feira foi também utilizado o helicóptero de combate a incêndios, visto que este não pode operar durante a noite.



O vento dificultou o combate às chamas que começou em área florestal na zona do Vale Paraíso, tendo sido a principal preocupação evitar que se propagasse e colocasse casas em risco.