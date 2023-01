Há cerca de três semanas que a sede do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, situada em Moscavide, Loures, está sem água quente.





A denúncia foi feita aopelo Sindicato Independente de Agentes da PSP, que inclusivamente já enviou um ofício ao comandante do Cometlis. No documento, a que oteve acesso, é dado o alerta de que cerca de 200 elementos (oficiais, chefes e agentes) estão a ser afetados. Por exemplo, os polícias que pernoitam ou têm formação no Cometlis não podem tomar banho de água quente.a “avaria no equipamento”, já reportada. “A intervenção da empresa responsável, com caráter de urgência, ocorrerá em breve”, concluiu.