Dez pessoas foram presas pela Polícia Judiciária (PJ) da Madeira, no âmbito de dois inquéritos distintos de combate ao tráfico de droga. As primeiras nove detenções referem-se à ‘Operação Hot Sound’, que já tinha constituído, em outubro de 2021 e em fevereiro de 2022, cinco arguidos, com a apreensão de 25 kg de haxixe e heroína.A última detenção foi a de um homem, de 45 anos, que transportava 22 kg de cocaína e haxixe num carro que vinha do continente.