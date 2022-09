O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta segunda-feira que vão entrar na Polícia Judiciária (PJ) mais 1100 elementos efetivos até 2026. O objetivo é reforçar as carreiras de inspeção e investigação criminal (750), de especialista de polícia científica (250) e de segurança (100).



O chefe do Governo defende que “é fundamental continuar a investir na segurança interna” e que esse investimento passa por mais recursos humanos, mas também por outras medidas, como, por exemplo, “melhorar as instalações e ter melhores meios para perícias”.









