Os cinco municípios do Litoral alentejano (Odemira, Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines) vão contar, na época mais crítica de incêndios florestais, com 117 operacionais para o combate aos fogos, apoiados por um meio aéreo.



"Não é o dispositivo ideal, mas é o possível", disse o comandante sub-regional do Alentejo Litoral, Tiago Bugio. "Estamos a trabalhar para sermos muito mais eficientes, com treinos e mobilização de meios, e a preparar este dispositivo", adiantou.

Ver comentários