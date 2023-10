13 assistidos por acidente em laboratório escolar em Alenquer

Treze pessoas, a grande maioria alunos adolescentes, ficaram com sintomas de intoxicação por enxofre, ao final da manhã desta quinta-feira, num dos laboratórios da Escola Secundária Damião de Goes, em Alenquer.As vítimas foram assistidas pelos meios de socorro e 11 delas encaminhadas para a urgência do Hospital de Vila Franca de Xira.

O comandante dos bombeiros de Alenquer, Daniel Ribeiro, disse à agência Lusa, que a corporação foi chamada à escola por haver alunos da mesma turma, entre os 15 e os 16 anos, com "sintomas relativos a irritação cutânea, má disposição e cefaleias".

Segundo o responsável, foram efetuadas medições ambientais, "mas não se detetou nada", sendo a causa do problema desconhecida. Daniel Ribeiro esclareceu que os alunos se encontravam na sala de aula, mas não se encontravam a ter qualquer aula prática de laboratório.

No local estiveram os Bombeiros de Alenquer, Azambuja e o INEM, com 11 operacionais e seis veículos.