Homem de 47 anos morre em colisão em Ourique

Um homem de 47 anos morreu esta quinta-feira na sequência de uma colisão envolvendo três veículos, camião, motociclo e automóvel, no Itinerário Complementar 1 (IC1) no concelho de Ourique, distrito de Beja, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que a vítima mortal era o condutor e único ocupante do motociclo, tendo o óbito sido declarado no local.

O acidente ocorreu no ICI, ao quilómetro 681.9, na zona de Portela do Lobo, adiantou a fonte da GNR.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, o alerta para o acidente foi dado às 18h50, acrescentando que sete pessoas foram ainda assistidas no local.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Ourique, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com 24 operacionais, apoiados por 11 veículos, incluindo a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e um helicóptero do INEM, que não chegou a ser utilizado.