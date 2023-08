Um incêndio de mato deflagrou em Ourém, na tarde desta sexta-feira.O alerta foi dado às 15h30.Segundo detalhou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo à Lusa, o fogo está a consumir uma zona de mato, que tem um "perímetro periurbano", embora "ainda não haja informação de casas em risco"."O vento está a dificultar" as operações no terreno, acrescentou a mesma fonte, ao referir que o incêndio apresenta uma frente ativa.Inicialmente, este fogo foi atribuído à freguesia de Caranguejeira, no concelho de Leiria.No entanto, este novo foco de incêndio teve início pelas 15h30 na localidade de Outeiro das Gameiras, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.No local, estão 281 bombeiros, apoiados por 72 viaturas e 15 meios aéreos.