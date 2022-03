1600 quilos de haxixe apreendidos no mar a sul de Portugal continental

A Polícia Judiciária, numa operação com a cooperação da Autoridade Marítima Nacional, da Marinha portuguesa e da Força Aérea, apreendeu 44 fardos de haxixe - cerca de 1600 quilos - durante a madrugada desta quinta-feira.





CM “a rapidez com que se desenrolou uma operação complexa e de sucesso”.



A operação ‘Boa Nova’ decorreu a 50 milhas náuticas a sul de Portugal continental e teve início após ter sido detetada uma embarcação suspeita com seis homens, entre os 20 e os 40 anos e de nacionalidade estrangeira, a bordo. Acabaram detidos. António Madureira, da Diretoria do Sul da PJ, destacou ao“a rapidez com que se desenrolou uma operação complexa e de sucesso”.

O coronel da Força Aérea Carlos Lourenço, comandante da Base de Beja, evidenciou o facto de esta cooperação ser o reflexo da “atuação bem integrada dos meios das nossas forças de segurança”, sublinhando a “boa colaboração e coordenação entre as diferentes instituições”. No que respeita à Autoridade Marítima Nacional, Rocha Pereira, comandante da Zona Marítima do Sul, explicou que a interceção foi feita “em condições de mar adversas”, garantindo que “não houve resistência da embarcação abordada”. Verificou-se sempre a “vantagem de elementos e de meios necessários” à detenção dos suspeitos.