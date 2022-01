Cerca de uma tonelada de cocaína foi para o fundo do mar, junto com o veleiro que a transportava, depois de a embarcação de recreio ter sido intercetada no meio de uma tempestade por um navio da Marinha, a cerca de 150 milhas (241 km) a sul da Madeira.A operação aconteceu no âmbito de uma investigação da Diretoria do Sul da PJ, que contou com o apoio da Força Aérea e da Marinha, e que levou ao resgate e posterior detenção de dois homens e uma mulher, assim como à apreensão de 150 quilos de cocaína.