20 detidos na 'Operação Espelho' ouvidos hoje no Tribunal de Beja

no Tribunal de Beja, onde ficarão a conhecer as medidas de coação a que vão ser sujeitos.Os detidos, seis mulheres e 14 homens, chegaram ao Tribunal de Beja por volta das 10h00.Os detidos encontram-se fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, de tráfico de pessoas, de auxílio à imigração ilegal, de angariação de mão-de-obra ilegal, de extorsão, de branqueamento de capitais, fraude fiscal, ofensas à integridade física, posse de arma de fogo e falsificação de documentos. Operação Espelho' realizou-se esta terça-feira, em Faro do Alentejo, no concelho de Cuba e em Peroguarda, no concelho de Ferreira do Alentejo.