Detidos na 'Operação Espelho' ouvidos hoje no Tribunal de Évora

no Tribunal de Instrução Criminal de Évora, onde ficarão a conhecer as medidas de coação a que vão ficar sujeitos.



Os suspeitos, de nacionalidade portuguesa e estrangeira, integram uma estrutura criminosa que se dedica à exploração de cidadãos imigrantes para virem para Portugal trabalhar na área da agricultura, no Alentejo.









A ' A ' Operação Espelho' realizou-se esta terça-feira, em Faro do Alentejo, no concelho de Cuba e em Peroguarda, no concelho de Ferreira do Alentejo.





Os 28 detidos no âmbito da 'Operação Espelho', que visou o combate ao tráfico humano, vão ser ouvidos, no primeiro interrogatório judicial, esta quarta-feira,