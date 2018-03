Operações para retirar navio encalhado no Bugio suspensas

Navio tinha saído do terminal do Beato, em Lisboa, rumo a Casablanca, Marrocos.

Por Lusa | 21:49

As operações para retirar o navio encalhado junto ao Bugio foram esta quarta-feira suspensas, não tendo sido possível retirar o cargueiro, disse o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, adiantando que os trabalhos vão ser retomados durante a madrugada.



"A situação não teve evolução. O navio mexeu um pouco com os trabalhos efetuados pelos dois rebocadores, mas continua encalhado", disse à Lusa o comandante Fernando Pereira da Fonseca.



De acordo com o porta-voz da Autoridade Marítima, vão estar dois rebocadores a trabalhar durante o próximo período de preia-mar, que vai ocorrer na madrugada de quinta-feira, entre as 06h00 e as 08h00.



"Estavam dois rebocadoresa com o cabo passado, era algo que se queria manter porque colocar um cabo são quase duas horas de trabalho, mas um dos rebocadores teve que abandonar o local, por não se sentir confortável naquela posição", afirmou.



O comandante Fernando Pereira da Fonseca explicou que um dos problemas é a distância a que os reboques são obrigados a operar, cerca de 700 metros do navio.



"Pelas 04h00, vão passar de novo o cabo e vão tentar mexer o navio depois no período de preia-mar. A tripulação continua a bordo, está bem e a ser monitorizada", explicou.



O navio "Betanzos", com bandeira espanhola, está encalhado desde as 01h00 de terça-feira junto ao Bugio, na foz do rio Tejo, ao largo de Lisboa, com 10 tripulantes a bordo, que estão bem de saúde.



O navio tinha saído do terminal do Beato, em Lisboa, rumo a Casablanca, Marrocos.