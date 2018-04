Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP deteve guarda prisional suspeito de tráfico de droga em Braga

Suspeito tinha haxixe suficiente para 127 doses.

Por Lusa | 11:39

A PSP deteve esta terça-feira, numa rua de Braga, um guarda prisional suspeito de tráfico de estupefacientes, anunciou aquela força.



Em comunicado, a PSP refere que o detido, de 47 anos e colocado no Estabelecimento Prisional de Braga, tinha haxixe suficiente para 127 doses e 320 euros, dinheiro alegadamente com "proveniência ilícita".



A PSP contou com a colaboração da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.



O detido vai ser presente nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal de Vila Nova de Famalicão.