Benfica reage a divulgação de contratos dos reforços do plantel

Acordos de Nicólas Castillo e Facundo Ferreyra foram divulgados em blogue.

19:58

A SAD do SL Benfica reagiu esta segunda-feira, depois de serem divulgadas informações sobre o plantel do clube encarnado.



Um blogue voltou a divulgar informação do clube, desta vez revelando os contratos feitos por novos jogadores do plantel encarnado, como Nicólas Castillo e Facundo Ferreyra, que assinaram os respetivos documentos em junho deste ano. Esses documentos revelam também os salários, assim como os prémios que ambos podem receber.



Assim, a SAD do Benfica já veio, através de um comunicado publicado na página oficial do clube, afirmar que a divulgação destes dados está a ser investigada, onde será possível identificar a origem do documento em causa, avançando que será feita posteriormente uma participação criminal.



Recorde-se que desde 2017 que o blogue "mercadodebenficapolvo.wordpress.com" tem divulgado e-mails e outros documentos da equipa encarnada.



Leia na íntegra o comunicado do Benfica:

"1. Estes contratos foram objeto de registo em quatro entidades diferentes, a saber: plataforma FIFA TMS, na Liga Portugal, Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e, por se tratar de jogadores estrangeiros, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF);

2. Estamos a analisar a situação e divulgação, sendo que para cada um dos contratos foram feitas marcas personalizadas encapotadas que permitirão identificar a origem do documento em causa;

3. Como tal será efetuada a participação criminal competente logo após esta análise.", pode ler-se, em comunicado do SL Benfica.