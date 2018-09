Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deflagrou em vacaria em Santo Tirso

Incêndio ainda está ativo, estando a ser combatido por três corporações de bombeiros.

12:23

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa vacaria na freguesia de Refojos de Riba de Ave, concelho de Santo Tirso, mas os proprietários conseguiram salvar todos os animais, disse à Lusa fonte do CDOS do Porto.



De acordo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o incêndio ainda está ativo, estando a ser combatido por três corporações de bombeiros -- Santo Tirso, Tirsenses e Aves --, que deslocaram para o local um total de 22 homens.



O alerta de incêndio foi dado cerca das 11h15 e as causas ainda são desconhecidas.