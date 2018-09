Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP desmantela rede de tráfico

Droga era distribuída em festivais, bares e discotecas.

Por José Durão | 08:30

Mais de quatro quilos de droga, 2245 euros em dinheiro, quatro carros, várias armas ilegais e 16 detidos em flagrante.



É este o balanço da operação Game Over, desencadeada pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Leiria na segunda e terça-feira e cujos resultados foram ontem apresentados.



A investigação durava há já um ano. Foram apreendidos 2,4 quilos de liamba e 1,8 quilos de haxixe, para além de materiais ligados à produção e tráfico de droga em grandes quantidades.



As detenções resultam de 16 buscas domiciliárias e 11 buscas a viaturas e foram, maioritariamente, efetuadas nos concelhos de Batalha e Alcobaça. A idade dos detidos - seis mulheres e dez homens - varia entre os 17 e os 65 anos, segundo apurou o CM junto de fonte policial.



O grupo dedicava-se ao tráfico de haxixe e canábis em raves, festivais de verão e zonas de diversão noturna - bares e discotecas -, embora tenham sido também encontradas pequenas quantidades de cocaína e MDMA na posse dos detidos.



Para além da Batalha e Alcobaça, o território da rede de tráfico incluía ainda Leiria, Marinha Grande e Ourém.



Rede mantinha estufa de canábis no quarto

No decurso da operação Game Over, os agentes da PSP apreenderam uma estufa para produção de canábis, montada numa tenda, no quarto de um dos arguidos. Um tubo de exaustão retirava os cheiros suspeitos.



PORMENORES

Armas ilegais

Para além do tráfico de droga, recaem sobre os membros do grupo indícios da posse de armas ilegais, após terem sido recuperadas facas e uma espingarda de calibre 12 mm.



Esquadras unidas

A dimensão territorial da operação obrigou o Comando Distrital da PSP de Leiria a socorrer-se de elementos oriundos de várias esquadras da região.