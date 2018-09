Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem sequestrado por dívida a traficante

Vítima foi levada à força de casa, na Margem Sul, até São João da Talha.

Por João Tavares | 01:30

Dívidas relacionadas com a venda de drogas levaram um grupo de traficantes a sequestrar e a espancar um outro, de apenas 22 anos, numa habitação em São João da Talha, Loures. Quatro homens, entre 24 e 28 anos, acabaram detidos em flagrante pela PSP.



Presentes a juiz, três deles ficaram com a medida de coação mais grave: prisão preventiva.



A vítima foi levada à força de sua casa – na Margem Sul – pelo gang e transportada de carro até São João da Talha, onde foi agredida diversas vezes. Isto na tentativa de os agressores recuperarem o valor em dívida.



A PSP acabou por receber uma denúncia dando conta das agressões na casa, deslocou-se ao local e deparou-se com um dos suspeitos.



O comandante tático da PSP ordenou a libertação imediata do sequestrado, o que aconteceu, e o suspeito foi detido. Os agentes de uma equipa de Intervenção Rápida da PSP de Loures fizeram então uma entrada tática na casa, onde acabaram por encontrar mais três suspeitos e várias provas que os ligam ao tráfico.



Foram apreendidas 73 doses de liamba, 119 de cocaína, 67 de haxixe, sete pés de canábis, 4700 euros e documentos roubados no início do mês no aeroporto.



Apenas um dos detidos ficou em liberdade.