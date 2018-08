Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang de traficantes foge a escutas com 51 telefones

Grupo detido no Montijo trocava de telemóveis para esconder tráfico de droga.

Por Miguel Curado | 01:37

Quatro homens e uma mulher, com idades entre os 25 e os 45 anos, geriram durante cerca de um ano um lucrativo negócio de venda de droga no concelho do Montijo, sempre com uma preocupação: escapar às escutas telefónicas das autoridades. Na segunda-feira, a GNR finalmente avançou para as detenções e ao apreender 51 telemóveis constatou o que há muito suspeitava.



Fonte ligada ao processo explicou ao CM que nenhum dos membros do grupo tinha ordens para repetir duas conversas seguidas no mesmo aparelho telefónico. "Mal se aperceberam de que estavam a ser investigados, eles tinham o cuidado de não permitir aos investigadores a recolha de qualquer indício que os pudesse incriminar", explicou a mesma fonte.



O grupo fornecia droga diretamente a consumidores e também a outros traficantes. Na segunda-feira, o Núcleo de Investigação Criminal da GNR do Montijo realizou cinco buscas domiciliárias e 10 em veículos e armazéns. Além da apreensão dos 51 telemóveis, usados pelos cinco detidos, foram apreendidas 678 doses de haxixe, 27 de MDMA e cinco de cocaína.



Os traficantes tinham ainda na sua posse 3528 euros em dinheiro, uma nota falsa de 100 euros, 8 facas usadas no corte de droga, quatro computadores portáteis, um televisor, um punhal, um aparelho GPS, uma balança de precisão e uma arma de ar comprimido.



Dois dos detidos já tinham antecedentes criminais por tráfico de droga. Os quatro homens e a mulher são esta quarta-feira presentes ao juiz no Tribunal do Barreiro.