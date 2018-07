Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apanha cinco traficantes com droga

Detenções ocorreram na Amadora e no Cartaxo.

Por T.V.P. | 11:52

A GNR deteve em flagrante dois traficantes a vender droga, na Amadora. Depois, realizou cinco buscas domiciliárias, em Coruche e apanhou mais três suspeitos. Os cinco detidos, três mulheres e dois homens, com idades entre os 21 e os 47 anos, foram ontem presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal do Cartaxo.



Da investigação da GNR, que já decorria há vários meses, resultou a apreensão de 308 doses de heroína, 200 de cocaína, armas de fogo e viaturas.