Guarda prisional em julgamento por tráfico de droga em Faro

Mulher foi chamada a depor, na condição de testemunha.

Por Tiago Griff | 08:37

Uma guarda prisional foi esta quinta-feira chamada a depor, na condição de testemunha, no Tribunal de Faro, num julgamento por tráfico de droga.



Foi apanhada, no decorrer da investigação do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Faro, a comprar produto estupefaciente na habitação de dois dos arguidos.



"Estive numa relação complicada durante três meses do ano passado [entre abril e junho] e o meu companheiro costumava comprar cocaína naquela casa, em Estói", disse a guarda prisional, de 40 anos, assumindo mesmo que também foi consumidora durante esse período.



Identificou ainda dois arguidos como lá residentes. A mulher usava o veículo próprio para se deslocar ao local, mas disse que das mais de 20 vezes que lá foi, só por duas entrou na habitação para comprar droga.



Nas restantes foi sempre o seu companheiro da altura a fazê-lo, "ia uma ou duas vezes por semana e gastava entre dez a 20 euros de cada vez", confessou ainda.



Nesta terceira sessão do julgamento que teve lugar durante todo o dia de ontem e junta nove arguidos - seis homens e três mulheres, todos familiares e residentes na zona de Faro - foram ouvidas cerca de dez testemunhas no total, na sua maioria consumidores.