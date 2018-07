Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família distribuía droga no Algarve

Julgados nove arguidos detidos pela GNR em 2017.

Por Tiago Griff | 09:47

Nove arguidos - todos com ligações familiares - estão agora a ser julgados no Tribunal de Faro por suspeita de pertencerem a uma rede de tráfico de droga que resultou, em meados de 2017, após uma operação do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR na capital algarvia, na apreensão de mais de 3 mil doses de vários produtos estupefacientes.



Durante meses, os nove familiares dedicaram-se ao tráfico de droga, em específico nas cidades de Faro e Olhão. O esquema durou até ao dia 22 de agosto do ano passado, quando o NIC de Faro iniciou uma operação com seis buscas domiciliárias e duas não domiciliárias, que resultaram nas nove detenções - seis homens e três mulheres, com idades entre os 30 e os 57 anos - e na apreensão de 2788 doses de heroína, 73 de cocaína e 16 de haxixe.



Segundo o que o CM apurou, o produto estupefaciente era comprado em Lisboa, onde os suspeitos se abasteciam regularmente, e só depois era distribuído no Algarve.



Na operação da GNR foram ainda apreendidas duas armas: uma de ar comprimido e outra de alarme, bem como 9464 euros em dinheiro.



PORMENORES

Fornecedor importante

O grupo de traficantes familiar atuava de forma organizada sendo considerado, pelas autoridades, como um dos principais fornecedores de droga nas zonas de Faro e Olhão.



Mais apreensões

A operação do NIC resultou ainda na apreensão de cinco veículos, 17 telemóveis, três balanças digitais e diversos objetos associados à preparação e acondicionamento de estupefacientes. A GNR contou com o apoio de homens do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Faro.