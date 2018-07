Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém cinco suspeitos de tráfico de droga na Amadora e em Coruche

Autoridades apreenderam 508 doses de heroína e cocaína e duas armas de fogo.

11:46

A GNR deteve cinco pessoas por suspeitas de tráfico de droga e aprendeu 508 doses de heroína e cocaína e duas armas de fogo na cidade da Amadora (Lisboa) e na vila de Coruche (Santarém), foi este sábado anunciado.



Os suspeitos, três mulheres e dois homens, com idades entre 21 e 47 anos, foram detidos na sexta-feira e estão hoje a ser presentes no Tribunal do Cartaxo, no distrito de Santarém, para primeiro interrogatório judicial, refere a GNR.



Em comunicado, a GNR explica que os suspeitos foram detidos durante uma operação que decorreu na sexta-feira em simultâneo na Amadora, no distrito de Lisboa, e em Coruche, no distrito de Santarém, e teve origem numa investigação que decorria há vários meses por tráfico de droga.



Dois dos cinco suspeitos foram detidos em flagrante delito na Amadora, quando "estariam a transacionar" droga, e, em simultâneo, a GNR realizou cinco buscas domiciliárias em Coruche, onde foram detidos os restantes três.



Durante a operação, a GNR apreendeu 308 doses de heroína e 200 de cocaína, duas armas de fogo, quatro viaturas e vários telemóveis.



A operação envolveu 77 militares do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Coruche, dos comandos territoriais de Santarém e de Leiria e da Unidade de Intervenção da GNR.