GNR caça traficante em Albufeira

Homem tinha 450 doses de heroína e 225 de 'coca'.

Por Ana Palma | 10:13

Quando viu a GNR, o homem pôs-se em fuga, sem razão aparente, o que despertou as suspeitas dos militares do Subdestacamento Territorial de Albufeira, que procediam a uma ação de patrulhamento à cidade. Acabou por ser intercetado e detido por suspeita de tráfico de estupefacientes, perto do edifício das Arcadas de São João, na avenida dos Descobrimentos.



Segundo o CM apurou, ontem, junto de fonte do Comando de Faro da GNR, a detenção do suspeito, de nacionalidade guineense, de 28 anos, ocorreu na quinta-feira, às 04h00 da madrugada.



A GNR de Albufeira procedeu depois a uma busca à habitação do suspeito, tendo apreendido um total de 450 doses de heroína, 225 doses de cocaína, uma balança de precisão e diversos artigos associados ao acondicionamento e consumo de estupefacientes. O indivíduo tinha ainda na sua posse seis telemóveis de proveniência suspeita, que também foram apreendidos.



Na sequência da ação foram ainda identificados mais dez indivíduos, os quais se encontravam no interior da habitação onde decorreram as buscas.