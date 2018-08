Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens detidos no Aeroporto de Lisboa por tráfico de cocaína

Ambos os suspeitos ficaram em prisão preventiva.

14:04

Dois homens foram detidos esta quarta-feira no Aeroporto de Lisboa por suspeitas de tráfico de cocaína. De acordo com comunicado da Polícia Judiciária foram apreendidas 23 mil doses daquela droga que era transportada desde um país da América Latina.



Ambos os detidos têm 40 anos e são estrangeiros. A medida de coação aplicada foi prisão preventiva para os dois homens.



"As detenções ocorreram no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e noutros países europeus através dos aeroportos internacionais", lê-se em nota enviada às redações.