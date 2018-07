Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traficantes que esconderam droga em muro detidos pela PJ de Portimão

Saco apreendido tinha cocaína e heroína.

Por João Mira Godinho | 08:47

O carro com o casal, ele de 29 e ela de 28 anos, parou junto a um muro numa zona isolada nos arredores de Portimão. O homem saiu e, com a mulher a vigiar do muro, retirou um saco. Foi nessa altura que foi interpelado pelos inspetores da PJ que observavam a situação.



No saco estavam 8 saquetas de cocaína e igual número de heroína. Tinha mais 12 saquetas de cocaína e 20 de heroína, numa bolsa à cintura. E enterradas na zona, estavam mais 69 saquetas de heroína e 83 de cocaína. Os dois foram detidos.



Ao todo, os homens do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão da Polícia Judiciária apreenderam 41,9 gramas de cocaína e 79,2 de heroína, além de 675 euros em dinheiro, encontrados na bolsa que o detido tinha à cintura.



Ao que o CM apurou, o casal - ele ajudante de cozinha, ela, empregada doméstica, os dois de origem africana - estavam sob investigação do DIC de Portimão já há algum tempo por suspeitas, precisamente, de tráfico de estupefacientes. A vigilância permitiu descobrir o esconderijo da droga e concretizar a detenção da dupla, em flagrante.



A PJ, no entanto, adianta que a investigação continua a decorrer "no âmbito de um inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal de Portimão".



Presentes esta quarta-feira a primeiro interrogatório, para aplicação de medidas de coação, no Tribunal de Portimão, o homem ficou em prisão preventiva e a mulher obrigada a apresentações semanais às autoridades.