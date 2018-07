Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém seis alegados traficantes de droga em quatro concelhos

Dos seis detidos, cinco já estavam referenciados pelo mesmo tipo de crime.

Por Lusa | 15:33

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de seis homens, entre os 28 e os 60 anos, por tráfico de droga, nos concelhos de Paços de Ferreira, Lousada, Paredes e Felgueiras (Vale do Sousa).



Em comunicado, aquela força policial informa que as detenções ocorreram no domingo, na sequência de uma investigação do Núcleo de Investigação Criminal de Felgueiras, que decorria há cerca de oito meses, no âmbito da qual foram realizadas quatro buscas domiciliárias e duas em viaturas.



Da operação resultou a apreensão de 675 doses de heroína, 249 doses de cocaína, 49 doses de canábis, três plantas de canábis, 273 sementes, quatro viaturas, 500 euros em dinheiro e diversos telemóveis.



Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Marco de Canaveses.



A operação contou com o apoio do Posto de Trânsito da Maia.