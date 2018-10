Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre atropelado em Matosinhos

Vítima foi atingida por um carro, conduzido por um outro idoso, de 79 anos.

Por A.I.F. | 08:55

Fernando Jesus Santos, de 80 anos, morreu atropelado, pelas 10h30 desta segunda-feira, quando atravessava uma passadeira junto à Câmara de Matosinhos.



A vítima foi atingida por um carro, conduzido por um outro idoso, de 79 anos. O condutor ficou em estado de choque e parou de imediato a viatura.



"Vi o senhor já caído no chão e estavam já algumas pessoas a tentarem prestar-lhe socorro. O senhor ainda falou e disse para o deixarem", disse Orquídea Telheiro, testemunha.



A vítima residia perto do local, com a mulher e uma filha, que, segundo os vizinhos, é juíza. Os bombeiros de Leixões e de São Mamede de Infesta foram chamados.



A PSP investiga.