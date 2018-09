Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre horas após ter sido atropelado

Acidente ocorreu depois de o homem ter estado na Feira da Luz, em Carnide.

Por S.G.C. | 08:36

Um homem, de 79 anos, morreu este domingo de manhã no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, horas depois de ter sido atropelado por um carro, na avenida Cidade de Praga, em Carnide.



O alerta foi dado às 23h15 e os Sapadores de Lisboa acorreram ao local.



A vítima, com ferimentos muito graves, foi transportada de ambulância para a unidade hospitalar.



Os ferimentos revelaram-se fatais e o óbito foi declarado no hospital horas depois.



O atropelamento ocorreu depois de o homem ter estado com a mulher na Feira da Luz, em Carnide, na noite de sábado.