Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetor da PJ atropelado por assaltante em fuga

Suspeito de assaltos na Póvoa de Varzim estava a tentar fugir num carro que se despistou.

Por Ana Isabel Fonseca | 21:56

Um PJ ficou ferido, esta quinta-feira, durante a perseguição a um assaltante que se pôs em fuga num carro, na Póvoa de Varzim, apurou o CM.



O PJ foi atropelado pelo suspeito e agarrou-se à viatura que acabou por se despistar contra um prédio no centro da cidade.



O suspeito não ofereceu resistência no momento da detenção.



O inspetor sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhado para o Hospital da Póvoa de Varzim.



As circunstâncias em que tudo aconteceu ainda não são claras.